Kontrolle verloren – Motorradfahrer bei Selbstunfall schwer verletzt Ein 50-jähriger Motorradfahrer wurde am Dienstagabend bei einem Unfall in Düdingen schwer verletzt. Er musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Das Motorrad prallte beim Unfall gegen ein Geländer. Foto: PD/Kantonspolizei Freiburg

Es war gegen 20.40 Uhr, als am Dienstagabend ein 50-jähriger Motorradfahrer auf der Hauptstrasse von Düdingen in Richtung Tafers unterwegs war. Offenbar verlor der Mann während eines Überholmanövers die Kontrolle über sein Fahrzeug, worauf dieses gegen ein Geländer prallte.

Der Mann wurde beim Unfall schwer verletzt. In bewusstlosem Zustand wurde er vom mobilen ärztlichen Notfalldienst sowie von Rettungssanitätern erstversorgt, bevor er von der Rega in ein Spital geflogen wurde. Dies berichtete die Kantonspolizei Freiburg am Mittwochnachmittag.

Das beschädigte Motorrad wurde abgeschleppt, die Strasse war für die Rettungsaktion während zweieinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt.

