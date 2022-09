Auf Gurnigelstrasse gestürzt – Motorradfahrer bei Selbstunfall schwer verletzt Ein Motorradfahrer wurde schwer verletzt, nachdem er am Sonntag in Rüti b. Riggisberg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Er wurde ins Spital geflogen.

Am Sonntagvormittag kurz nach 10 Uhr kam es auf der Gurnigelstrasse in Rüti b. Riggisberg (Gemeinde Riggisberg) zu einem Selbstunfall mit einem Motorrad.

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, führte ein Motorradfahrer eine Gruppe von fünf weiteren Motorradfahrern an, welche von der Gantrischhütte in Richtung Stierenhütte unterwegs war. Rund 500 Meter vor der Stierenhütte auf dem Gipfel des Gurnigels verlor der Mann in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Das Motorrad kam etwa 20 Meter unterhalb der Fahrbahn rechts in einer Böschung zum Liegen, der Lenker geriet auf die Gegenfahrbahn geriet. Er wurde schwer verletzt.

Drittpersonen versorgten ihn, dann wurde er von einem Ambulanzteam betreut und schliesslich mit der Rega ins Spital geflogen. Während des Einsatzes war die Strasse rund 20 Minuten vollständig gesperrt. Es kam zu kleineren Staus. Die Polizei untersucht den Unfall.

PKB/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.