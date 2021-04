In Gwatt bei Thun – Motorrad-Lenkerin oder -Lenker flieht vor Polizei Am Ostersonntag kam es in Thun zu einer Verfolgungsjagd zwischen der Polizei und einer Motorradfahrerin oder einem Motorradfahrer. Bei der Flucht beging er oder sie mehrere Verkehrsdelikte.

Am Ostersonntag flüchtete in Thun eine Motorradlenkerin oder ein Motorradlenker vor der Polizei. Gegen 15.30 Uhr wollte eine Patrouille der Kantonspolizei Bern ein Motorrad am Moosweg in Gwatt (Gemeinde Thun) zur Kontrolle anzuhalten. Das Fahrzeug beschleunigte jedoch und fuhr mit hoher Geschwindigkeit via Strättligenstrasse in Richtung Gwattstrasse davon, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Die Patrouille nahm die Verfolgung auf und fuhr dem Motorrad via Gwattstutz in Richtung Reutigen nach. Dabei habe der flüchtende Lenker oder die flüchtende Lenkerin mehrere Verkehrsdelikte begangen. Die Verfolgung musste deshalb aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Kurz Zeit später habe eine weitere Patrouille das gesuchte Motorrad bei der Autobahneinfahrt Wimmis gesichtet, wie es in Richtung Wimmis davonfuhr. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurde das Kontrollschild zuvor als gestohlen gemeldet.

Die Polizei sucht Zeugen. Personen, die Angaben zur lenkenden Person oder zur Fahrweise des schwarz/orangen Motorrades machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 033’227’61’11 zu melden.

