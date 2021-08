Feuer in Wiedlisbach – Motorrad als Brandherd Die Polizei führt den Brand eines Wohnhauses Mitte April auf eine technische Ursache zurück.

April 2021: Die Angehörigen der ausgerückten Feuerwehren konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Das Haus ist daraufhin aber nicht mehr bewohnbar. Foto: PD / Kantonspolizei Bern

Aufgrund der grossen Zerstörung habe die Brandursache nicht restlos geklärt werden können, schreiben Kantonspolizei und regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau in einem gemeinsamen Communiqué. Nach Abschluss der Ermittlungen geht die Polizei aber davon aus, dass ein technisches Problem im April dieses Jahres zum Brand eines Hauses am Riebeliweg in Wiedlisbach geführt hatte.

Konkret geht die Polizei von einem Problem an einem Motorrad aus, das in der Garage des Hauses eingestellt gewesen war.

Als die ausgerückten Einsatzkräfte der Feuerwehren Langenthal, Jurasüdfuss, Wangen und Bipp am 16. April 2021 um die Mittagszeit beim Brandplatz eintrafen, stand das Haus bereits in Vollbrand. Schnell war klar, dass das Feuer von der Garage auf das darüberliegende Einfamilienhaus übergegriffen hatte.

Verletzt wurde beim Brand niemand. Der Sachschaden, schreibt die Polizei, beläuft sich gemäss ersten Schätzungen auf mehrere Hunderttausend Franken.

khl

