Kantonaler Turnnachwuchs in Brienz – Motiviert an Reck und Ringen 600 junge Turnerinnen und Turner bestritten am Wochenende die Kantonalmeisterschaft Geräteturnen. Mit Engagement und auch mit Herzklopfen. Anne-Marie Günter

Für viele junge Turnerinnen und Turner sind die Schaukelringe das Lieblingsgerät. Foto: Anne-Marie Günter



«We are gonna dance into the sea»: Zum Hit «Ma chérie» von DJ Antoine tanzten junge Turnerinnen und Turner nicht ins Meer, sondern zogen zügig in die 2010 gebaute helle Mehrzweckhalle in Brienz ein. Die meisten waren barfuss und trugen bunte Anzüge, die irgendwo ein bisschen glitzerten. Applaus gabs nicht, denn die Zuschauertribüne war leer.

Die Kantonalmeisterschaft im Geräteturnen fand am Samstag und am Sonntag ohne Publikum statt und ohne Teilnehmende über 20 Jahre. Trotzdem: Die Freude, wieder an einem Wettkampf auftreten zu dürfen, war bei den Kindern und Jugendlichen spürbar, und auch die Aufregung. Nicht verwunderlich, galt es doch, nach der wettkampffreien Zeit die Körperspannung zu halten, die Arme und Beine schön zu strecken oder gar einen Salto und einen Spagat zu machen.