Gemeinderat Steffisburg – Joder Stüdle und Moser folgen auf Huder und Schneeberger Die Katze ist aus dem Sack: Bettina Joder Stüdle (SP) und Konrad E. Moser (FDP) komplettieren ab 1. Januar 2021 den Gemeinderat von Steffisburg. Marco Zysset UPDATE FOLGT

Bettina Joder Stüdle (SP, l.) und Konrad Moser (FDP, r.) sitzen ab 1. Januar 2021 im Gemeinderat von Steffisburg. Fotos: PD

Als erster Ersatzkandidat auf der FDP-Liste nach den Gemeindewahlen 2018 übernimmt Konrad E. Moser den Sitz des zurückgetretenen Stefan Schneeberger in der Steffisburger Regierung. Moser gehört dem Steffisburger Parlament (GGR) seit dem 1. September 2015 an und ist aktuell Mitglied der Aufsichts- und Geschäftsprüfungskommission. Er begründet seine Motivation an der Übernahme des Exekutivamtes in einer Medienmitteilung der Gemeinde wie folgt: «Als Steffisburger in vierter Generation bin ich zusammen mit der Familie lokal verankert.»

Als «Vernetzer» sei es ihm wichtig, gemeinsam weiterzukommen «und aktuelle Themen wie eine zukunftsorientierte Schule, die Realisierung der Schul-, Kultur- und Sportanlage, optimale Verkehrsinfrastruktur, ein attraktiver Wirtschaftsstandort mit einer soliden Finanzsituation auf den Punkt zu bringen».