Auf der Schwarzenegg – Am Donnerstag ist wieder Märit Der Schwarzenegg-Märit wartet am Donnerstag mit über 150 Marktständen auf. Ein Volksfest mit vielen Genüssen ist garantiert. Stefan Kammermann

Bei der Kirche wird auch heuer wieder emsiges Markttreiben herrschen. Foto: Andreas Tschopp

Bratwurst, Zuckerwatte, «Öpfuchüechli», Lunapark und über 150 Marktstände beherrschen am ersten Donnerstag im Oktober seit Jahrzehnten das Gebiet rund um die Kirche Schwarzenegg. Heute ist es wieder so weit. Der weitherum bekannte Schwarzenegg-Märit, direkt an der Gemeindegrenze von Unterlangenegg und Oberlangenegg, findet nach pandemiebedingten Einschränkungen wieder im traditionellen Rahmen statt.