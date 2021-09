Schwingfest in Thun – Morgen erhält der Siegermuni seinen Namen Der Muni, den der Sieger des Bernisch-Kantonalen Schwingfests 2022 Thun gewinnen wird, hat zurzeit offiziell noch keinen Namen. Das ändert sich bald.

Der Sigriswiler Bernhard Kämpf mit Alpino, dem Siegermuni des Oberländischen Schwingfests in Aeschi 2016. Foto: PD

Am Donnerstag, 23. September, um 19 Uhr wird der Siegermuni vom Bernisch-Kantonalen Schwingfest 2022 Thun getauft. Der Name des stattlichen Muni ist noch geheim – wer es aus erster Hand erfahren möchte, ist zur öffentlichen Feier auf dem Rathausplatz Thun eingeladen. Als prominente Taufpaten stehen Diana Fankhauser (Schwingerkönigin 2018) und der mehrfache Eidgenosse und Kranzfestsieger Bernhard Kämpf aus Sigriswil dem Muni zur Seite.



Das Organisationskomitee rund um OK-Präsident Jürg Iseli steckt tief in den Vorbereitungsarbeiten für das Bernisch-Kantonale Schwingfest vom 17. Juli 2022 in der Stockhornarena Thun. Mit der Munitaufe soll auch die Stadtbevölkerung ein erstes Mal auf den kommenden Grossanlass aufmerksam gemacht werden, wie das OK am Mittwoch mitteilte. Zudem gibt die Munitaufe den Startschuss zur Gabensammlung, welche unter der Leitung des 58fachen Kranzschwingers Andreas Loosli stattfinden wird.



Der Anlass wird durch das Jodlerduett Trudi Kropf und Markus Geissbühler musikalisch umrahmt. Zudem sorgen Bratwurststand und Bierzelt für Schwingfestambiente. Auch Schwingerkönig Matthias Glarner wird dabei sein und allfällige Autogrammwünsche erfüllen. «Alle Thunerinnen und Thuner und natürlich alle Schwingerfreundinnen und Schwingerfreunde aus der ganzen Schweiz sind herzlich eingeladen, den Anlass zu besuchen», wie das Schwingfest-OK weiter schreibt.

pd

