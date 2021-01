Tötungsdelikt in Bern-Bethlehem – Mordanklage im Fall des Toten von Meikirch Im Februar 2020 wurde in Bern-Bethlehem ein Mann getötet und seine Leiche in einem Wald bei Meikirch abgelegt. Der mutmassliche Täter wird nun wegen Mordes angeklagt.

In diesem Waldabschnitt bei Grächwil wurde der Tote am 10. Februar aufgefunden.

Am 6. Februar letzten Jahres wurde in Bern ein 46-Jähriger als vermisst gemeldet. Vier Tage später fand die Polizei in einem Wald bei Meikirch seine Leiche. Dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist, war schnell klar. Das Opfer wies Stichverletzungen auf und war nach Angaben der Polizei in einem Mehrfamilienhaus in Bern-Bethlehem getötet und anschliessend in einem Waldstück bei Grächwil entsorgt worden.

Der mutmassliche Täter konnte bereits am Tag des Leichenfunds verhaftet werden. Er sass bis am 7. Oktober in Untersuchungshaft, seither befindet er sich im vorzeitigen Strafvollzug, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung vom Freitag schreibt. Dort teilt sie weiter mit, dass gegen 55-jährigen Brasilianer Anklage wegen Mordes, eventuell vorsätzlicher Tötung sowie Störung des Totenfriedens erhoben wird.

