Tatort Burgdorf – Mord und Totschlag am Tor zum Emmental Sonntagsausflug in die Zähringerstadt, in der Ende Oktober die Krimitage stattfinden –

und die Grenzen zwischen Fiktion und Realität verschwimmen. Daniel J. Schüz

Wie geschaffen für einen düster-gfürchigen Krimi: Über dem Schloss Burgdorf tobt ein Gewitter. Foto: Verena Menz

Drei Frauen wurden überfallen und ausgeraubt, innert weniger Stunden, am selben Nachmittag und in derselben Stadt: einmal unten am Entenweiher, dann bei der langen Treppe, schliesslich unterm Schlosshügel.