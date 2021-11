Bezirksgericht Meilen – Beschuldigter bestreitet Mord – und spricht von einer Affäre Nach über 20 Jahren könnte eine Schreckenstat Sühne finden: Vor Gericht muss sich ein Italiener wegen Mordes an einer betagten Millionärin aus Küsnacht verantworten. Michel Wenzler UPDATE FOLGT

Auf diesem Grundstück geschah vor 24 Jahren ein Mord. Damals stand hier eine stattliche Villa. Die vier Wohnhäuser wurden kurz darauf gebaut. Archivfoto: Manuela Matt

24 Jahre – so lange hat es gedauert, bis nun möglicherweise der Täter zur Rechenschaft gezogen wird, der eine 87-jährige Millionärin in ihrer Küsnachter Villa umgebracht hat. Ein mittlerweile 78-jähriger Italiener steht deswegen am Montag vor dem Bezirksgericht Meilen.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in die Villa eingestiegen zu sein, um Geld und Wertgegenstände zu stehlen. Dabei soll er auf die betagte Frau gestossen sein. Gemäss Anklageschrift schlug er mehrmals gegen ihren Kopf und Körper und fesselte sie anschliessend mit Schnürsenkeln, Packschnüren und einer Wäscheleine. Das Opfer erlag daraufhin qualvoll seinen Verletzungen.