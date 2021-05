Kolumne Christian Seiler – Morchel + Spargel = bodenständiger Luxus Es ist kein billiges Gericht, aber Sie haben es sich garantiert verdient. Christian Seiler (Das Magazin)

Die Vorzüge des Frühlings auf die Spitze getrieben: Weissen Spargeln mit Morcheln und frischen Erbsen. Foto: Reinhard Hunger

Ich freue mich jedes Jahr auf den Spargel. Spätestens im März habe ich regelrecht Sehnsucht nach den grünen und weissen Stangen mit ihren so unterschiedlichen Charakterköpfen. Jetzt hat die kurze Spargeljahreszeit begonnen, und ich werde in den nächsten Wochen so viel Spargel zubereiten und essen, dass ich im Juni, wenn die Saison wieder endet, fast so etwas wie Erleichterung spüren werde, was die neue Wahlfreiheit beim Einkaufen betrifft.

Gerade ist die Spargelsaison nicht nur Spargelsaison. Es gibt auf den Märkten auch frische Erbsen, und es gibt Morcheln, diese saprobiontischen Bodengewächse, die mit Vorliebe in Wäldern, unter Büschen, auf Holzabfällen und Brandstellen vorkommen und eine geheime, symbiotische Beziehung zu Kiefern unterhalten.