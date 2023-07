Musikhelden von einst in Montreux – «Ich weiss, ich bin ein alter Furz» Das Jazzfestival mutet heuer an wie eine Popshow der 80s. Was Lionel Richie und Co. noch zu bieten haben und wie eine junge Musikerin den alten Stars die Show stiehlt. Ane Hebeisen

Charme, Rock ’n’ Roll und Probleme mit dem örtlichen Brandinspektor: Chris Isaak. Foto: Cyril Zingaro (Keystone)

Gäbe es in der Disziplin der Bühnenansagen eine ewige Bestenliste, Montreux hätte in diesem Jahr einen fulminanten Neueinstieg zu verbuchen: In der ersten Ansprache, die der Sänger und Schauspieler Chris Isaak in seinem Elvis-Presley-artigen Glitzeranzug ans Publikum richtet, bedankt er sich, dass die Schweiz sich noch aus ihren Chalets bewege und Livemusik unterstütze. (Übrigens: So schön ist Montreux)