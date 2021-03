Kaderplanung der Young Boys – Monteiro wechselt zu YB, Born wird neuer Goalietrainer YB hat den jungen Portugiesen Joël Almada Monteiro verpflichtet. Und: Goalietrainer Stefan Knutti tritt Ende Saison zurück. Christoph Born übernimmt seinen Posten.

Er wird bis zum Saisonende an Lausanne-Ouchy ausgeliehen und spielt ab Sommer für YB: Joël Almada Monteiro. Foto: zvg/BSC Young Boys

Die Young Boys haben Joël Almada Monteiro verpflichtet und mit ihm einen Vertrag bis Sommer 2024 unterschrieben. Der 21-jährige Portugiese kommt vom FC Lausanne-Sport und wird von YB zwecks Spielpraxis per sofort bis zum Ende der laufenden Spielzeit an den Challenge-League-Klub Stade Lausanne-Ouchy ausgeliehen. Ab der neuen Saison wird Monteiro zum Kader der ersten Mannschaft der Young Boys gehören, wie es in einem Communiqué des BSC Young Boys heisst.

Der 1.91 Meter grosse Stürmer kam bei Lausanne-Sport zu vier Einsätzen in der Super League und erzielte ein Tor. Zuvor spielte Joël Monteiro, Bruder des Lausanne-Verteidigers Elton Monteiro, für das Team Vaud in der U21-Mannschaft. Er gilt gemäss YB-Medienmitteilung als «physisch starker und schneller Stürmer mit grossem Potenzial».

Stefan Knutti tritt per Saisonende zurück – Christoph Born wird neuer Goalietrainer

Im Hinblick auf die neue Saison gibt es bei den Young Boys einen Wechsel auf der Goalietrainer-Position: Stefan Knutti wird im Sommer seine Karriere beenden, sein Nachfolger wird Christoph Born.

Stefan Knutti (links) geht, Christoph Born kommt: YB erhält ab der nächsten Saison einen neuen Goalietrainer. Foto: zvg/BSC Young Boys

Der 55-jährige Stefan Knutti wechselte als 14-Jähriger von Muri-Gümligen zu YB. Mit 17 Jahren erhielt er bei YB seinen ersten Profivertrag. 1986 war er beim Gewinn des Meistertitels und 1987 beim Cupsieg der Ersatz von Torhüter Urs Zurbuchen. Danach wechselte Knutti zum FC Zürich.

Später folgten die Stationen Grenchen und Solothurn, ehe er für die Saison 1998/99 zu YB zurückkehrte. Danach spielte er noch für Schaffhausen und nochmals für Solothurn. Im Jahr 2014 kehrte Knutti zu den Young Boys zurück; in den letzten fünf Jahren betreute er die Goalies der ersten Mannschaft. Insgesamt war er während 16 Jahren für YB tätig.

«Es ist für mich der richtige Zeitpunkt, um kürzer zu treten. Mit YB werden mich immer wunderbare Erinnerungen verbinden. Ich freue mich sehr auf die letzten Monate als Goalietrainer bei YB und will meinen Beitrag dazu leisten, dass wir auch am Ende der laufenden Saison Geschichte schreiben können», lässt sich Knutti im Communiqué zitieren.

Der 47-Jährige Christoph Born wechselt mit einem Zweijahresvertrag von GC zu YB. Bei den Zürchern war er in den letzten zehn Jahren als Goalietrainer der ersten Mannschaft angestellt und begleitete unter anderen Roman Bürki während drei Saisons. Früher war Born Torhüter des Erstligisten Tuggen.

chh/pd