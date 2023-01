Aufgefallen bei GC - YB – Monteiro meldet sich in Bern endlich an Der Stürmer bestätigt den Eindruck aus der Wintervorbereitung: Er ist bei YB der grosse Aufsteiger. Zum Leidwesen von Meschack Elia, der seinen Frust nicht verbergen kann. Dominic Wuillemin

Torschütze und Vorbereiter: Christian Fassnacht und Joël Monteiro bejubeln mit Lewin Blum (links) das 1:0. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Wicky: Der Ärger des Trainers

Gesprächsbedarf hat Raphael Wicky vorerst keinen. Dabei wird sich der YB-Trainer am Samstagabend spät schon gefragt haben, was seinen Stürmer Meschack Elia geritten hat. Dieser schlug in der Nachspielzeit Ayumu Seko bei einem Zweikampf mit voller Wucht ins Gesicht und sah nach VAR-Intervention völlig zu Recht die Rote Karte. Er habe nicht mit Elia gesprochen, sagt Wicky bei der Medienkonferenz, er werde das auf der Heimfahrt auch nicht tun. Er findet die Aktion des 25-Jährigen «total unnötig». Ihm ist der Ärger anzumerken.