Montage der Zulgbrücke – Der «Bärner Stolz» ist zurück In Steffisburg montierte der Kanton am Dienstag die beiden Seitenwände der neuen Zulgbrücke. Bis zur Eröffnung im Dezember bleibt noch viel zu tun. Luc Marolf

Eine Menge Holz: Die Seitenwände für die neue Zulgbrücke. Foto: Patric Spahni

Nach fast einem Jahr knarrt das Holz wieder über der Zulg. Ein Spezialkran hebt am Dienstag die beiden 25 Tonnen schweren Seitenwände aus Tannenholz hoch und setzt sie präzise an ihren Bestimmungsort über dem Wasser ab. Einige technikbegeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer wohnen dem Schauspiel bei und filmen aufgeregt. Dieses Ereignis will festgehalten werden, denn hier wird schliesslich gerade die neue Zulgbrücke montiert. Für Stephan Janssen, Projektleiter Kunstbau beim kantonalen Tiefbauamt, ist es ein spezieller Moment: «Wir haben den Bau jahrelang geplant.»