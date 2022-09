Thun: Krimi von Tinu Sitter – Monsterhecht und Liebesstrang Blanker Horror am Thunersee: Im Krimi-Erstling von Tinu Sitter (54) geht ein 3-Meter-Hecht auf Badende und Surfende los. Mit den Medien an vorderster Front. Svend Peternell

Das Cover zum Ökokrimi «Der weisse Hecht vom Thunersee», das Karin Aebersold gestaltet hat. Foto: PD

Schon das Cover heizt die Fantasie mächtig an: Aus der Tiefe steigt er empor, der «weisse Hecht vom Thunersee» im gleichnamigen Ökokrimi. Seine fürchterlichen Zähne lassen das Schlimmste vermuten. Oben auf der Wasserfläche gleitet ein Paddler auf seinem SUP dahin, nichts ahnend, was ihn erwartet.