Französisch-Lehrmittel im Kanton Bern – Monopol von«Mille feuilles» im Klassenzimmer beendet Bildungsdirektorin Christine Häsler reagiert auf die Kritik am ungeliebten Französisch-Lehrbuch «Mille feuilles». Ab Sommer 2022 lässt sie Alternativen zu. Stefan von Bergen

Das Frühfranzösisch-Lehrmittel «Mille feuilles» dürfte bald aus einigen Berner Klassenzimmern verschwinden. Foto: PD

Der Entscheid hatte sich längst abgezeichnet. Das Monopol der umstrittenen Französisch-Lehrmittel «Mille feuilles» (3. bis 5. Klasse) und «Clin d’œil» (ab der 7. Klasse) wird in den Berner Schulen beendet. Das teilte am Dienstag die kantonale Bildungsdirektion (BKD) in einem Communiqué mit. Auf das kommende Schuljahr werden ab Sommer 2022 nun in der Berner Volksschule alternative Französisch-Lehrmittel zugelassen.

Die Schulen und Lehrkräfte können allerdings nicht frei entscheiden, mit welchem Lehrmittel sie Französisch unterrichten. Künftig gilt ein sogenanntes Wahlobligatorium. Die BKD gibt mit einem Lehrmittelverzeichnis drei mögliche Schulbücher vor. Eines davon ist weiterhin «Mille feuilles». Als Alternativen sind das neu für die Unterstufe konzipierte «Ça roule/ça bouge» aus dem Klett-Verlag sowie «Dis donc» des Schulverlags Zürich aufgeführt.