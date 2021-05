Willkommen bei den Müllers – die leider nicht ganz so kreativ sind wie Meiers und darum kein selbst gebasteltes Türschild haben. Foto: Doris Fanconi

Ich bin ein Türschild.

Ich spreche für mich. Ich spreche nicht im Namen von, nicht für die Türschilder der Nation. Ich bin Exemplar, doch nicht exemplarisch für.

Ich bin das Türschild der Familie Meier, handgefertigt aus Modelliermasse Fimo: «Da wohnäd d’Rebecca, de Marcel, d’Anja und de Thomas.» In von Kinderhand geformter Fimo-Würstchenschrift, dem materiellen Äquivalent zum warmen «Zürischnurre-halt»-Tonfall.

20 mal 20 Zentimeter, daneben eine Fimo-Schnecke, weil Eltern ihren Kindern beim Fimo-Basteln stets Schnecken zu formen ans Herz legen, um ein sicheres Erfolgserlebnis aufseiten des Kindes zu garantieren, mit Sicherheit komplikationsfreier umzusetzen als die von Marcel gewünschte Lokomotive oder das von Rebecca begonnene Eichhörnchen. Also eine Schnecke, Würstchen rollen, kein Problem, solide und von Kinderhand per definitionem irgendwie kreativ, anrührend. Das perfekte Mass an Nichtperfektion. Farbig auch das «Vo Herze Willkomme», ihm wird geglaubt, das «Herze» ausgedrückt durch ein knapp aus dem Kontext erschliessbaren Fimo-Etwas, rot, immerhin.