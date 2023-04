Von Heimenschwand nach Birmingham – Monika Gehrig und Sam auf dem 2. Rang Zwölf Teams, zwölf Nationen: Die Heimenschwanderin Monika Gehrig erreichte mit ihrem Jack-Russel-Terrier Sam in Birmingham den zweiten Schlussrang. PD

Zwölf Teams aus zwölf Ländern: Dogdancerin Monika Gehrig erreichte mit ihrem Jack-Russel-Terrier Sam in Birmingham den zweiten Schlussrang. Foto: PD

Steter Erfolg auf dem internationalen Dogdance-Parkett: Monika Gehrig aus Heimenschwand erreichte in Birmingham mit ihrem Jack-Russel-Terrier Sam den zweiten Schlussrang. Die beiden waren eines von insgesamt zwölf Teams aus zwölf Nationen in der Sparte «International Competition in Heelwork to Music». Der Anlass fand vor über 6000 Zuschauerinnen und Zuschauern statt und wurde live im Fernsehen übertragen. Drei Richter bewerteten die Teams.

