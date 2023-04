Tagestipp: Albumtaufe Meira Loom – Mondphasen und Jahreszeiten Die Berner Musikerin Meira Loom tauft in der La Cappella ihr Album «See You Fly». Sie schliesst damit einen musikalischen Zyklus. Martina Hunziker

Nach ihrem Solo-Debüt singt sie nun mit Band: Meira Loom. Foto: PD

Er klingt nach gespannten Flügeln und tragendem Wind, der hymnisch-mehrstimmige Refrain von «See You Fly». Der Song ist titelgebend fürs gleichnamige Album, das die Berner Musikerin Meira Loom heute in der Cappella tauft. Die chinesisch-schweizerische Künstlerin bewegt sich irgendwo zwischen Pop, Neo-Soul und Singer-Songwriting. Sie hat seit Frühling 2022 mehrere Singles veröffentlicht, die alle jeweils von einer anderen Mondphase und Jahreszeit inspiriert waren. Mit dem Album schliesst sich nun der Kreis. Nach ihrem solistischen Debüt hat die Musikerin für ihre zweite Platte eine Band um sich geschart – ihre Musik gewinnt damit bedeutend an Tiefe. (mar)

Martina Hunziker hat Musikwissenschaft sowie Multimedia Communication & Publishing studiert. Ihre Agenda füllt sich mit Kultur aller Art, wobei die klassische Musik darin oft einen bevorzugten Platz findet. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.