Vor dem Slalom in Adelboden – Monat der Wahrheit: Für diese zwei Berner gilt es ernst Luca Aerni und Noël von Grünigen sind in diesem Winter noch nicht auf Touren gekommen. Der Druck steigt – im Heimrennen hoffen sie auf den Befreiungsschlag. Marco Oppliger

Berner Hoffnungsträger: Luca Aerni (links) und Noël von Grünigen lancieren in Adelboden ihren Monat der Wahrheit. Foto: Christian Pfander

Quizfrage: Welcher Berner stand am Chuenisbärgli zuletzt auf dem Podest? Wer die Antwort finden will, muss tief ins Archiv blicken respektive die grauen Hirnzellen aktivieren. Vor genau 20 Jahren war es, als Michael von Grünigen Zweiter wurde. Natürlich «MvG», der den Riesenslalom in den Neunziger- und frühen Nullerjahren prägte und viermal die kleine Kristallkugel gewann. Gar fünfmal stand der Schönrieder am Chuenisbärgli auf dem Podest, 1996 ganz zuoberst.