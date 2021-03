Alphütten im Berner Oberland – «Momentan ist der Ball bei den Gemeinden» Für Bauten ausserhalb der Bauzone im Kanton Bern braucht es eine Sonderbewilligung des Amtes für Gemeinden und Raumordnung. Nach den jüngsten Enthüllungen äussert sich nun der zuständige Abteilungsleiter. Christoph Buchs

Eine der Alphütten, die nach den jüngsten Enthüllungen im Fokus stehen: Das Haus Alp Grindelwald von Beat Hutmacher in Grindelwald. Foto: Bruno Petroni

Seit Jahrhunderten prägen sie das Landschaftsbild der Schweiz. Nun stehen sie unter besonderen Vorzeichen im Fokus: die Alphütten, wie sie in den ländlichen Regionen zu Tausenden stehen. Beispielsweise im Berner Oberland. Immer mehr der ehemals landwirtschaftlich genutzten Scheunen wurden in letzter Zeit offenbar zweckentfremdet und zu Ferienhäusern umgebaut – mutmasslich unter Missachtung der gesetzlichen Bestimmungen, wie der «Blick» publik machte (diese Zeitung berichtete).

Der Vorwurf an die Adresse der Besitzer solcher Alphütten lautet unter anderem, sie hätten die Umbauten ohne Bewilligungen vorgenommen. Für Aus- und Umbauten in der Landwirtschaftszone gelten besondere, strenge Bestimmungen. Beispielsweise benötigt es hier die Bewilligung eines Ausnahmegesuchs durch das kantonale Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR). Dies im Gegensatz zu Bauten in der Bauzone, die normalerweise in der Zuständigkeit der Gemeinden oder des Regierungsstatthalteramtes liegen.