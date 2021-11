Neue Regelung – Mofa-Vignetten gibts ab Neujahr beim Strassenverkehrsamt Ab dem 1. Januar 2022 sind im Kanton Bern Vignetten für Mofas oder E-Bikes nicht mehr bei Ausgabestellen wie Händlern oder Poststellen erhältlich.

Die Vignetten für E-Bikes und Mofas gibt es im Kanton Bern ab Neujahr nicht mehr bei den Poststellen oder Zweiradhändlern zu kaufen. Neu ist das Strassenverkehrsamt zuständig. Foto: Keystone

Ab kommendem Jahr gibt es die Mofa-Vignetten im Kanton Bern nicht mehr bei den Poststellen oder in Zweiradfachgeschäften zu kaufen. Neu ist das Strassenverkehrsamt zuständig.

Halterinnen und Halter von Elektrobikes und Mofas, deren Fahrzeug 2021 ordentlich eingelöst wurde, erhalten Mitte Februar vom Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt eine Rechnung für die Vignette 2022.

Nach der Bezahlung wird sie ihnen per Post zugestellt, wie die bernische Sicherheitsdirektion am Dienstag mitteilte. Wer keine Vignette mehr will, verzichtet auf die Einzahlung. Damit erlischt die Verkehrszulassung per 31. Mai 2022.

Neue Kundinnen und Kunden müssen sich in jedem Fall an das örtliche Strassenverkehrsamt des Kantons in Bern, Thun, Orpund oder Bützberg wenden. Im Internet ist das entsprechende Formular für Neukunden aufgeschaltet.

Preise bleiben gleich

Der Preis bleibt unverändert bei 20 Franken für die Mofa-Vignette und bei 12 Franken für die ordentliche, jährliche Versicherungsprämie des E-Bikes oder Mofas.

Bisher gab es im Kanton Bern rund 360 Ausgabestellen für die Vignetten, dazu gehörten nebst Post und Zweiradhändlern auch Gemeinden oder andere Amtsstellen. Die meisten verkauften nicht sehr viele Vignetten pro Jahr, bei hohem administrativem Aufwand.

