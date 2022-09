Schönried bei Saanen – Mofa mit Lastwagen kollidiert – Lenker schwer verletzt Am Donnerstag kam es zu einem Unfall zwischen einem Mofa und einem Lastwagen. Der Mofalenker wurde dabei schwer verletzt. pkb

Die Polizei musste ausrücken (Themenbild): In Schönried kollidierte ein Mofa mit einem Lastwagen. Der Mofalenker wurde dabei schwer verletzt. Foto: PD/Kapo Solothurn

Am Donnerstag, 8. September, kurz nach 10.45 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass ein Mofa und ein Lastwagen in Schönried (Gemeinde Saanen) kollidiert seien. Wie die Polizei mitteilte, fuhren das Mofa und der Lastwagen gemäss ersten Erkenntnissen auf der Dorfstrasse hintereinander in Richtung Saanenmöser. Auf Höhe der Hausnummer 24 setzte der Lastwagen zum Überholmanöver an. Als sich die beiden Fahrzeuge auf derselben Höhe befanden, kollidierten sie aus noch zu klärenden Gründen seitlich miteinander. Der Mofalenker stürzte zu Boden und wurde dabei schwer verletzt.