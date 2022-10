Stockhorn Arena – Mötley Crüe und Def Leppard spielen in Thun Die beiden Rock-Legenden werden die Stockhorn Arena zum Beben bringen.

Die Stockhorn Arena im vergangenen Sommer, als die Bühne für das Ärzte-Konzert aufgebaut wurde Foto: Hans Peter Roth

Der FC Thun Berner Oberland hat am späten Donnerstagnachmittag ein weiteres Konzert in der Stockhorn Arena bekanntgegeben: «Mit Mötley Crüe und Def Leppard kommen zwei Rockgiganten nach Thun», wie es in der Medienmitteilung heisst.



Das Konzert der beiden Bands wird am Dienstag, 27. Juni, in der Stockhorn Arena stattfinden. Im Rahmen der Welttournee von Mötley Crüe und Def Leppard ist das Konzert in Thun das einzige in der Schweiz. Organisator des Konzerts ist die Agentur Good News Productions.

Der FC Thun Berner Oberland tritt als Vermieterin der Stockhorn Arena und in einer beratenden Rolle auf. «Es freut uns, dass wir die in diesem Jahr gemachten Erfahrungen nutzen und auch 2023 einen weiteren Grossanlässe nach Thun bringen können», sagt Mirko Aubert, Leiter Vermarktung beim FC Thun Berner Oberland. «Dies ist in kultureller Hinsicht eine Bereicherung für die Region und finanziell wichtig für den Club».

Mötley Crüe und Def Leppard gelten in der Rockszene als Giganten. Beide Bands verzeichnen mehrere Millionen verkaufte Alben und Streams auf digitalen Streaming-Plattformen.

pd

