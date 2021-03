Härtestes Radrennen der Welt – «Möglich, dass ich danach nie wieder aufs Rennrad steige» Peter Trachsel aus Frutigen bereitet sich auf das Race Across America vor. Das härteste Radrennen der Welt bedingt ganz eigene Trainingsmethoden. Nik Sarbach

Peter Trachsel bereitet sich in einem Baucontainer, den er zum Fitnessraum umfunktioniert hat, auf das härteste Radrennen der Welt vor. Foto: Karin von Känel

In 12 Tagen quer durch die USA, fast 5000 Kilometer, durch die staubtrockene Hitze der Sonora-Wüste, rauf auf über 3000 Meter Höhe in den Schnee von Colorado, durch die öde Landschaft der Great Plains, kurz vor dem Ziel noch im schwülheissen Klima durch die hügeligen Appalachen, total 50’000 Höhenmeter – und das alles auf dem Fahrrad.

Nicht umsonst gilt das Race Across America (RAAM) als härtestes Radrennen der Welt: Es ist ein Drittel länger als die Tour de France, aber den Teilnehmenden steht nur die halbe Zeit zur Verfügung.

Diese Tortur will Peter Trachsel auf sich nehmen. Der 52-jährige Zimmermann aus Frutigen bereitet sich seit Januar wieder intensiv auf das Ultracycling-Rennen vor, das am 15. Juni in Oceanside, Kalifornien, starten soll.

«Momentan pröble ich noch herum, wie ich die nötigen Kalorien am besten zu mir nehme.» Peter Trachsel

Bereits letztes Jahr wäre Trachsel startklar gewesen. Doch das Rennen fiel – wie so mancher andere Anlass – der Pandemie zum Opfer. Rückblickend ist der zweifache Familienvater gar nicht allzu traurig, dass der Wettkampf abgesagt wurde: «Ich war nicht ganz fit im Frühling, entweder hatte ich mir zu wenig Erholungsphasen gegönnt, oder ich hatte schon in einer ganz frühen Phase Covid-19 erwischt.»

20 Stunden pro Woche

Für den zweiten Anlauf hat der Athlet sein Training angepasst: etwas weniger intensiv, dafür mit längeren Einheiten. Das Programm lässt sich immer noch sehen: Etwa 20 Stunden pro Woche verbringt Peter Trachsel im Sattel.

Die Hälfte davon entfällt allein auf den Freitagabend, wenn er sich in einem Baucontainer, der ihm als Trainingslokal dient, aufs Rad schwingt und radelt – 10 Stunden am Stück. Für eine andere Trainingseinheit heizt Trachsel den Container auf 45 Grad auf, um das Wüstenklima zu simulieren. «Das ist dann schon hart», sagt er.

Fürs Wüstentraining heizt Peter Trachsel den Container auf 45 Grad auf. Foto: Karin von Känel

Im Vergleich dazu, was Trachsel beim Rennen erwartet, sind die erwähnten 10 Stunden aber lediglich ein Plauschprogramm: Um auf die durchschnittlich 420 Kilometer zu kommen, die er jeden Tag zurücklegen muss, wird er beim Rennen 19 bis 20 Stunden pro Tag im Sattel sitzen.

Logisch, dass auch die Verpflegung beim Fahren geschieht. «Momentan pröble ich noch herum, wie ich die nötigen Kalorien am besten zu mir nehme», sagt er. Denn die hoch konzentrierten Gels kriege er nach einer gewissen Zeit kaum mehr runter.

«Sehen, ob ich es schaffe»

Warum bloss tut er sich das alles an? «Mir gehts rein darum, zu sehen, ob ich das als Nichtprofi überhaupt schaffe», sagt er. Dabei kam Trachsel erst recht spät zum Radfahren: Er war 40, als er sich den ersten Renner zulegte.

Seither hat er an mehreren Ultracycling-Rennen teilgenommen – durchaus erfolgreich: 2018 wurde er bei der Tortour, dem grössten mehrtägigen Nonstop-Ultracycling-Event der Schweiz, Erster bei den über 50-Jährigen. Es folgte eine Teilnahme am Glocknermann, der Ultraradmarathon-Weltmeisterschaft. «Kann ich mich noch steigern ?», habe er sich danach gefragt. So wurde das RAAM bald zum Thema.

«Selbst wenn das Rennen stattfindet, ist nicht gesagt, dass wir aus Europa anreisen dürfen.» Peter Trachsel

Allein wäre das Rennen aber nicht zu bewältigen, das betont Peter Trachsel mehrfach. Das gelte fürs Finanzielle – Trachsel kann auf zahlreiche Sponsoren zählen –, aber vor allem auch für die Unterstützung vor Ort. So begleiten ihn ganze neun Personen in die USA. Während des Wettkampfs werden ihm jeweils drei davon in einem Van folgen. Die anderen ruhen sich derweil aus oder erledigen Administratives.

Hier sei bereits jetzt seine Schwester Franziska Trachsel eine grosse Hilfe, sagt der Athlet. Sie hat mehrere Jahre in den Staaten gelebt und pflügt sich etwas leichter durch die zig Seiten umfassenden Reglemente und Beschreibungen und betreut auch die Website.

«Hoffnung stirbt zuletzt»

Nun gelte es, die Motivation trotz der anhaltenden Ungewissheit hochzuhalten. «Selbst wenn das Rennen stattfindet, ist nicht gesagt, dass wir aus Europa anreisen dürfen», sagt Trachsel. «Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.»

Und was kommt nach dem RAAM? «Gut möglich, dass ich danach nie wieder aufs Rennrad steige», sagt er. Doch das wird er sich in den USA noch gründlich überlegen können. Zwölf quälende Tage lang.