Feuerwehreinsatz im Gang – Brand bei Mömax ausgebrochen Am Freitagabend musste die Feuerwehr zu einem Möbelgeschäft in Moosseedorf ausrücken. Der Verkehr wird umgeleitet. Verletzt wurde nach aktuellen Kenntnissen niemand. UPDATE FOLGT

Im Möbelgeschäft Mömax in Moosseedorf ist am Freitagabend ein Brand ausgebrochen. Foto: Raphael Moser Die Löscharbeiten der Feuerwehr sind im Gang. Foto: Raphael Moser Nach aktuellem Kenntnisstand wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Foto: Raphael Moser 1 / 4

In Moosseedorf steht das Möbelgeschäft Mömax in Flammen, dies berichten mehrere Leser-Reporter am Freitagabend. Gegenüber «20 Minuten» sagt die Kantonspolizei Bern, Einsatzkräfte seien vor Ort und versuchten, den Brand zu löschen. Der Brand habe sich auf dem Dach des Möbelladens entwickelt.

Flammen sind gegen 22.45 Uhr keine mehr zu sehen, wie ein Reporter berichtet. Sehr wohl aber steigen noch dicke Rauchschwaden über dem Geschäft in den Nachthimmel auf. Die Feuerwehrleute seien damit beschäftigt, Teile der Dachkonstruktion aufzubrechen. Der Einsatz könnte daher noch eine Weile dauern.

Laut Kapo-Sprecherin gebe es keine Verletzten. Die Autobahnausfahrt bei Schönbühl ist gesperrt, nach Angaben des Touringclubs Schweiz (TCS) wohl bis kurz vor Mitternacht. Eine Umleitung wurde signalisiert.

Video: Tamedia/Leserreporter 20 Minuten

hus/mb/20min