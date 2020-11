Urtenen-Schönbühl BE – Möbelladen Mömax steht in Flammen In Urtenen-Schönbühl im Kanton Bern brennt eine Filiale des Möbelhauses Mömax. Die Feuerwehr ist dabei, den Brand zu löschen. Bianca Lüthy

In der Gemeinde Urtenen-Schönbühl steht der Mömax in Flammen, dies berichten mehrere Leser-Reporter am Freitagabend. Auf Anfrage von 20 Minuten sagt die Kantonspolizei Bern, Einsatzkräfte seien vor Ort und versuchen den Brand zu löschen.

Ob es Verletzte gibt, ist nicht bekannt. Bislang mussten keine Personen medizinisch versorgt werden.