Neue Filiale in Schönbühl – Möbelkette Mömax will Ikea angreifen Am Mittwoch eröffnet der österreichische Ikea-Klon Mömax in der ehemaligen Interio-Filiale in Schönbühl seine erste Filiale im Kanton Bern. Rahel Guggisberg

Das österreichische Möbelhaus Mömax eröffnet am Mittwoch eine Filiale in der ehemaligen Interio-Filiale in Schönbühl. Foto: Beat Mathys

Die österreichische Möbelkette XXXLutz hat ambitionierte Pläne. Das Familienunternehmen strebt auf dem hart umkämpften Markt in Europa an die Spitze und will nun auch dem schwedischen Giganten Ikea Konkurrenz machen. Vor allem mit der Tochterfirma Mömax. Am 30. September eröffnet diese in Schönbühl auf einer Fläche von 5200 Quadratmetern die erste Filiale im Kanton Bern. Das Mömax-Sortiment umfasst Möbel, Dekorationsartikel und eine Auswahl an Küchen. Hergestellt werden die Produkte in Osteuropa, Deutschland oder Asien. Mömax beschreibt sich als «Trendmöbelhaus mit leistbarem Design».