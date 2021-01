«Schockiert» und «demütigend» – Möbel Pfister nennt Teppich «Afghan Refugee» Geflüchtete Menschen wehren sich gegen den Teppichname von Möbel Pfister in Bern. Nun hat das Möbelgeschäft den Namen geändert. Lea Stuber

Das Migrant Solidarity Network hat in den sozialen Medien auf den Teppichnamen aufmerksam gemacht. Foto: zvg

«Afghan Refugee». Afghanischer Flüchtling, so heisst, auf Deutsch übersetzt, ein Teppich, den Möbel Pfister in seiner Filiale in Bern bis vor wenigen Tagen im Schaufenster zum Verkauf anpries. Der Preis: noch 1749 Franken statt ursprünglich 2490. Das Migrant Solidarity Network postete ein Bild davon in den sozialen Medien und fragte: «Geflüchtete sind keine Teppiche. Wer stoppt den Rassismus bei Möbel Pfister?»

Die Aktivistin Maria Khoshy (22), vor neun Jahren selber aus Afghanistan in die Schweiz geflüchtet, war im ersten Moment schockiert, als sie den Namen des Teppichs sah, enttäuscht auch. «Man kann eine Ware wie einen Teppich», sagt Khoshy, «nicht nach Menschen benennen, das ist demütigend und beleidigend.»