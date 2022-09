Grosses Bahnhofsfest in Frutigen – Modernster Zug der BLS hört auf den Namen Frutigen Ob Nostalgie, moderne Technik oder Bahnzukunft, das zweitägige Fest zum landesweiten Thema «175 Jahre Schweizer Bahnen» begeisterte auch im Kandertal. Guido Lauper

Das Frutigwappen, überreicht von Gemeindepräsident Faustus Furrer (rechts) an BLS-CEO Daniel Schafer. Mit dabei die obligate Ehrendame Melina Schneider. Foto: Guido Lauper

15 Jahre ist es her, dass mit der Inbetriebnahme des Lötschberg-Basistunnels (LBT) Frutigen von den direkten nationalen und internationalen Verbindungen abgehängt wurde. Doch von seiner Anziehung hat der Bahnhof als Ausgangspunkt zum LBT nichts verloren. Das zeigten die vielen interessierten Zuschauerinnen und Zuschauer am zweitägigen Fest zum landesweiten Thema «175 Jahre Schweizer Bahnen». Bereits zur Zugstaufe des «Mika» – moderner, innovativer, kompakter Allroundzug – auf den Namen «Frutigen» zum Auftakt drängten sie sich dicht an dicht.