Bevorzugte Impfstoff-Belieferung – Moderna lässt sich neue Werke von Staaten bezahlen Regierungen verhandeln mit dem Impfstoffhersteller über den Bau neuer Anlagen und Direktlieferungen von Dosen. Kanada will als Erstes investieren. Die Schweiz passt. Isabel Strassheim

Direkten Zugriff auf die Impfdosen will sich Kanada mit dem Bau einer Moderna-Produktionsanlage sichern. Foto: Hazem Bader (AFP)

Moderna verhandelt mit Regierungen weltweit über neue Impfstoffanlagen, die einzelnen Staaten direkten Zugang zu einer schnellen Versorgung verschaffen sollen. Kanada ist das erste Land, mit dem am Dienstag eine Absichtserklärung vereinbart wurde. Weitere Staaten sollen laut Moderna folgen. «Wir glauben, dass dieses innovative Geschäftsmodell weltweit Einfluss und Konsequenzen haben wird», lässt sich Moderna-Chef Stéphane Bancel in der Medienmitteilung zitieren.

Modernas neues Geschäftsmodell sieht so aus: Kanada soll das Recht erhalten, eine bestimmte Zahl von Impfdosen direkt und damit als Erstes zu beziehen. Dafür soll sich die Regierung an den Investitionskosten für das neue Werk im eigenen Land beteiligen, so Moderna. Laut Kanadas Regierung sind dies einige Hundert Millionen kanadische Dollar. Genaueres zu den vorgesehenen Vereinbarungen wurde an der Medienkonferenz von Kanada und Moderna in Montreal nicht enthüllt – und dürfte, wenn überhaupt, nur inoffiziell an die Öffentlichkeit gelangen. Vereinbarungen über Covid-Impfstoff-Lieferungen gelten als streng geheim.