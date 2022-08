Neues Präsidium Grüne Kanton Bern – Moderates Duo will den ganzen Kanton grün einfärben Gestandene Städterin und aufstrebender Jurassier: Brigitte Hilty Haller und Cyprien Louis sollen die Grünen weiter vorwärtsbringen. Christoph Hämmann

Brigitte Hilty Haller und Cyprien Louis sollen die kantonalen Grünen in die nächsten Wahlen führen. Foto: Franziska Rothenbühler

Mit Natalie Imboden hatten die Grünen im Kanton Bern in den vergangenen Jahren eine echte Lokomotive an der Spitze. Auf dem Märit, an Quartierfesten, auf Podien oder im Lokalfernsehen: Imboden scheint stets unter Strom zu stehen, ist ständig unterwegs. Allein mit ihren Haaren, rot leuchtend wie ein Feuerball, ragt sie aus jeder Gruppe heraus. Bei den kantonalen Wahlen im vergangenen Frühling avancierte sie zur Panaschierkönigin.

Nach über zwanzig Jahren in der Berner Stadt- und Kantonspolitik rutschte Imboden im Mai für Regula Rytz in den Nationalrat nach. Zu diesem Schritt passt, dass sie Ende Oktober das Präsidium der Kantonalpartei abgibt, das sie ab 2015 mit Grossrat Jan Remund und in den letzten drei Jahren allein bekleidet hat.

Die abtretende Kantonalpräsidentin Natalie Imboden in einer Aufnahme vom vergangenen Frühling. Foto: Raphael Moser

Wer also führt die Grünen künftig? Wie die Partei am Freitag mitteilte, schlägt der Vorstand einstimmig ein Duo vor: Brigitte Hilty Haller (53) aus der Stadt Bern und Cyprien Louis (25) aus La Neuveville, dem bern-jurassischen 3800-Seelen-Dorf am Bielersee. Ihre Wahl an der Delegiertenversammlung vom 25. Oktober ist eine Formsache. «Beide bringen viel politische Erfahrung im Parteiaufbau mit», heisst es in der Medienmitteilung.

Gründer der grünen Partei in La Neuveville

Berufliche Schwerpunkte und regionale Verankerungen der beiden «ergänzen sich optimal», schreiben die Grünen weiter. Was sie auch noch hätten nennen können: erfahrene Frau und junger Mann, Deutschschweizerin und Romand. Oder auch: Sie lizenzierte Ring- und Punktrichterin für olympisches Boxen, er passionierter Läufer und Rennvelofahrer.

«Es gibt so viele drängende Themen, für die wir Lösungen haben. Die Grünen müssen an die Säcke.» Brigitte Hilty Haller

Hilty Haller unterrichtet an der BFF-Berufsschule angehende Fachpersonen Kinderbetreuung. Bekannt ist sie als ehemalige Stadträtin und Präsidentin der GFL vor allem in der Stadt Bern, im Frühling schaffte sie die Wahl in den Grossen Rat. Das Mandat habe neue Perspektiven eröffnet, sagt sie: «Es gibt so viele drängende Themen, für die wir Lösungen haben. Die Grünen müssen an die Säcke.»

Cyprien Louis ist Masterstudent in Hydrogeologie und Geothermie an der Uni Neuenburg. Weil er im nächsten Jahr keine Vorlesungen mehr belegen müsse, könne er sich die Zeit für das Co-Präsidium flexibel einrichten, sagt er verschmitzt. Politik hatte bei Louis, der mit 16 Jahren den Jungen Grünen beitrat, aber offensichtlich schon immer Platz: Er hat 2019 die Grünen La Neuveville gegründet und während der ersten zwei Jahre geleitet, war Vize-Präsident der Grünen Jura bernois. 2018 wurde er in den Bernjurassischen Rat gewählt, den er seit Juni für ein Jahr präsidiert – als Jüngster bisher, als erster Grüner.

«In der Landwirtschaft hat gerade der Jura grosse Probleme: zu wenig Wasser, zu viele Tiere.» Cyprien Louis

«Der Jurakonflikt hat den französischsprachigen Teil des Kantons Bern viel Energie gekostet», so Louis. Er fühle sich als Jurassier vom Kanton Bern «nicht vernachlässigt», sagt er und lässt offen durchblicken, dass er andere Themen wichtiger findet: «In der Landwirtschaft hat gerade der Jura grosse Probleme: zu wenig Wasser, zu viele Tiere.»

Regula Rytz leitete die Findungskommission

Andere Parteien wie zuletzt die Mitte Kanton Bern sind auch schon darauf gekommen, ein divers zusammengesetztes Führungsdoppel einzusetzen. Dass nun auch die Findungskommission der Grünen unter der Leitung der langjährigen Überfigur Rytz sowie der Vorstand diese Strategie wählen, erstaunt nicht – die Grünen punkten gerade in Stadt und Kanton Bern seit Jahren mit ihrer versierten Personalpolitik.

Hilty Haller und Louis kannten sich bereits aus dem Vorstand, in dem sie auch künftig vom Vizepräsidium sowie von Vertretern der verschiedenen Regionen und der Jungpartei unterstützt werden. Würden sie unterschiedlichen Flügeln der Partei angehören, könnten sie als Duo möglicherweise noch breitere Kreise ansprechen – sie bezeichnen sich aber beide als moderat.

Tatsächlich politisiert Hilty Hallers GFL in der Stadt Bern weniger weit links als das Grüne Bündnis, die zweite lokale Sektion der Kantonalpartei. Und Louis «kann mit allen reden», sagt er, im Jura stehe er regelmässig mit SVP-lern in Kontakt, die dort stärkste Kraft sind.

Wachstum dank der Gründung neuer Sektionen

Obwohl beide darauf vertrauen, dass der Höhenflug der Grünen gerade angesichts des Hitzesommers und der sich abzeichnenden Energiekrise weitergeht, wissen sie auch: Allein mit der SP, der natürlichen Verbündeten, sind im Kanton Bern keine Mehrheiten zu machen.

Dabei gehen sie selbstbewusst davon aus, dass die Positionen in der Umweltpolitik, die sie seit jeher vertreten, je länger je mehrheitsfähiger werden. Niemand könne die Klimakrise weiter leugnen, sagt Louis. Beim Klimawandel gebe es keinen Stadt-Land-Graben, ergänzt Hilty Haller: «In den Städten gibt es Hitzeinseln, auf dem Land vertrocknet alles – ich hoffe, dass jetzt wirklich überall angekommen ist, dass wir das gemeinsam angehen müssen.»

Fotoshooting auf der Bundesterrasse: In den nationalen Wahlen 2023 will das Duo mindestens die vier grünen Nationalratssitze verteidigen. Foto: Franziska Rothenbühler

Potenzial für weiteres grünes Wachstum sieht das neue Führungsduo vor allem in den Agglomerationen und der Peripherie. Die Erfahrung im Parteiaufbau, die ihnen vom Vorstand attestiert wird, wollen sie dafür konkret einsetzen: Inzwischen gebe es 33 grüne Sektionen im Kanton Bern, viele davon erst in den letzten paar Jahren gegründet – und viele weitere sollen folgen, wobei es Unterstützung von Vorstand und Parteisekretariat brauche.

Doppel-Referendum gegen Strassenausbau

Inhaltlich wollen die Grünen natürlich weiterhin bei ihren Kernthemen mitreden: Ihre Solarinitiative haben sie im vergangenen Herbst eingereicht, gegen die Strassenausbau-Projekte im Oberaargau und Emmental sammeln sie Referendumsunterschriften, national steht als Nächstes die Abstimmung über die Initiative gegen Massentierhaltung an.

Doch auch bei Themen wie sozialer Gerechtigkeit, Bildung oder dem verbreiteten Fachkräftemangel müsse man «die grünen Positionen schärfen», findet Hilty Haller. Identitätsdebatten hingegen, wie aktuell jene über kulturelle Aneignung, erachtet die dunkelhäutige Grossrätin «nicht als prioritäres Thema».

Das erste Zeugnis als Co-Präsidium werden Hilty Haller und Louis bei den nationalen Wahlen im Herbst 2023 erhalten. Nach dem Erfolg von 2019, als die Grünen ihre Sitzzahl auf vier verdoppelten, soll zunächst die Wiederwahl der Bisherigen geschafft werden – «und ein Mitglied der Jungen Grünen wird unsere fünfte Spitzenkandidatur», sagt Louis. Mit möglichen Kandidatinnen und Kandidaten liefen derzeit ebenso Gespräche wie mit jenen für eine Ständeratskandidatur.

