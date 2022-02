Von Kopf bis Fuss: Diversity in der Mode – Models mit Trisomie 21 erobern die Laufstege Beeinträchtigung, Pfunde und Falten: Diese Erfolgsgeschichten zeigen, dass die Modebranche zunehmend auf Individualität setzt. Silvia Aeschbach

Sie inspirieren mit Ehrgeiz und Lebensfreude: Die Models Sofía Jirau, Madeline Stuart und Ellie Goldstein. Fotos: Instagram

Will man die Entwicklung in der Modebranche in den letzten zehn Jahren mit einem Wort beschreiben, so ist das «Diversity». Natürlich findet man diese nicht nur hier, sondern auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Da die Fashionindustrie jedoch besonders strikte Vorgaben hatte und teilweise immer noch hat, wie erfolgreiche Models aussehen müssen – nämlich gross, weiss und dünn –, sind die Auswirkungen der neuen Vielfalt in diesem Bereich besonders sichtbar.