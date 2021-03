Im Zentrum Interlakens – Modegeschäft Passaparola geht in neue Hände über Veronica Frey-Cortesi übergibt «ihr Lebenswerk» im Herzen von Interlaken nach 18 Jahren an ihre langjährige Mitarbeiterin Judith Brunner.

Veronica Frey-Cortesi übergibt symbolisch und unter Einhaltung des Corona-Abstandes den Passaparola-Schlüssel an Judith Brunner. Foto: PD

«La Moda Passaparola» bietet seit 2002 an der Marktgasse 17 in Interlaken Mode für die Frau. Nun hat Veronica Frey-Cortesi ihre Boutique, laut Mitteilung «ein veritabler Geheimtipp», an ihre langjährige Mitarbeiterin Judith Brunner übergeben.

«Die eigentliche Geschäftsübergabe hat bereits auf 1. Januar 2021 stattgefunden, aufgrund der Pandemie musste das Geschäft jedoch gleich wieder schliessen – nun ist die Wiedereröffnung auch gleich der richtige Neustart», freut sich Judith Brunner, neue Inhaberin und Geschäftsführerin. Laut einer Mitteilung teile sie mit Veronica Frey-Cortesi die Passion für schöne Passformen, hochwertige Stoffe und individuelle Modestile.

Judith Brunner kennt die Philosophie von Passaparola und damit ihrer Kundinnen und Kunden: «Wir verkaufen nur Modelle und Marken, von denen wir selbst begeistert sind.» Sie hat ihr Metier von der Pike auf erlernt: Die ausgebildete Detailhandelsspezialistin kenne sich in den Bereichen Textil, Sport, Beratung und Verkauf «hervorragend aus», heisst es. Das Angebot umfasst klassische, aber auch elegante und sportliche Mode sowie Accessoires. Im Moment besonders beliebt sei das Personal Shopping, sagt Judith Brunner.

pd