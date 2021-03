Berner Modehändler auf dem Land – Mode Seematter: Mit einer Portion Optimismus durch die Krise Trotz zwei Lockdowns und einem Lager, das voller ist als normal: Patrick Seematter glaubt an die Zukunft seiner Modehäuser. In Schwarzenburg. Oder in Belp. Stephan Künzi

Am Montag geht es wieder los: Patrick Seematter mit Beatrice Zbinden, seiner Filialleiterin in Schwarzenburg. Foto: Enrique Muñoz García

Am Montag, pünktlich zum Ende der sechs Wochen Lockdown, ist alles bereit. Die warmen Winterkleider haben der leichteren Frühlings- und Sommermode Platz gemacht. Und von der Ausverkaufsware, die bis zur behördlich verordneten Schliessung das Angebot dominiert hat, ist ebenfalls nichts mehr zu sehen.

Vor allem aber ist Mode Seematter in Schwarzenburg um einen Anbau grösser geworden. Ausgerechnet in der Zeit der Krise also wagt das Unternehmen einen Schritt nach vorn, doch Firmenchef Patrick Seematter lässt sich nicht beirren. «Endlich kann es wieder losgehen», sagt er und strahlt.