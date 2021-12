Digitale Kleidung – Mode-Fans geben hunderte Franken für virtuelle Kleider aus 1400 Dollar für ein Modestück aus Pixeln: Influencer kleiden sich seit Neustem digital. Wie soll das funktionieren? Und: Erkennen Sie den Unterschied zwischen echtem Stoff und einem virtuellen Kleidungsstück? Raphaela Portmann

An der Stange und angezogen: Die Influencerin Hope Scope kleidet sich für 1400 Dollar in Pixel der Marke Auroboros. Foto (v.l.): Dressx, Hope Scope, Dressx

Kleidung ist praktisch: Sie gewährt uns Schutz vor der Witterung. Kleidung ist persönlich: Sie lässt uns unseren Charakter optisch ausdrücken – immerhin machen Kleider Leute. Kleidung ist aber auch Status: Wer sich Gucci und Chanel leisten kann, alle paar Tage ein neues Outfit präsentiert und sich mit teuren Accessoires schmückt, erntet Bewunderung. So funktioniert es immerhin in den sozialen Medien.

Immer muss der Look noch einzigartiger, noch verblüffender, noch origineller sein. Und hier kommt der neuste Trend ins Spiel: Digitale Mode. Was das sein soll? In Onlineshops erwirbt man für Preise zwischen 20 und über 1000 Dollar ein Kleidungsstück. Dieses bekommt man allerdings nicht physisch zugestellt und kann es nur einmal auf einem Foto seiner Gefolgschaft präsentieren.