Kurse in Uetendorf, Thun und Spiez – Mobilitätskurs für ältere Verkehrsteilnehmende «Sicher und clever unterwegs», so lautet das Motto des Mobilitätskurses «Mobil sein & bleiben». Im September gibt es das Angebot an drei Kursorten in der Region.

Die Kursteilnehmenden erhalten wertvolle Tipps zur Mobilität. Foto: PD

Beim Mobilitätskurs «Mobil sein & bleiben», der sich an ältere Personen richtet, dreht sich gemäss Medienmitteilung alles um folgende Fragen: Welche ÖV-Billette gibt es? Was ist bei Tickets innerhalb des Libero-Tarifverbundes zu berücksichtigen? Wie wird ein Billett am Automaten gekauft? Wie gelangt man im Strassenverkehr und mit Bus/Zug sicher von A nach B? Wie sind Fussgänger und Fussgängerinnen sicher und sichtbar unterwegs?

Die Expertinnen und Experten des öffentlichen Verkehrs und der Polizei gehen auf diese und weitere Fragen ein. Das Büro «Rundum mobil» führt die Mobilitätskurse in Uetendorf, Thun und Spiez zusammen mit SBB, BLS, STI Bus AG, Postauto, Kantonspolizei Bern und Pro Senectute Kanton Bern und mit Unterstützung der jeweiligen Gemeinden durch.

Nach einem theoretischen Teil werden die behandelten Themen beim Bahnhof wiederholt und vertieft. Im praktischen Teil haben die Teilnehmenden Zeit und Gelegenheit, Fragen zu stellen und Erfahrungen auszutauschen.

PD

