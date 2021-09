Im Oberdorf von Steffisburg – Mobilfunk-Mikrozelle ruft Kritiker auf den Plan Eine Mobilfunk-Mikrozelle an einer Fassade sorgt für Unmut in Steffisburg. Dabei hat sie eine ordentliche Baubewilligung – anders als andere Mikrozellen. Marco Zysset

Diese Mikrozelle im Oberdorf von Steffisburg erhitzt die Gemüter im Dorf. Foto: PD

Das rostbraune Kästchen an der Fassade des Wohn- und Geschäftshauses ist von der Strasse her gut zu sehen und hat bereits kurz nach der Installation Leserinnen und Leser dieser Zeitung dazu bewogen, kritische Fragen an die Redaktion zu richten. Kein Wunder: Es geht um eine Antenne der neuesten Mobilfunkgeneration 5G, die landauf landab Kritikerinnen und Kritiker auf den Plan ruft. Zuletzt kriegten sie Rückenwind, nachdem ein Rechtsgutachten ergeben hatte, dass die Umrüstung von bestehenden 4G-Anlagen auf 5G innerhalb der bewilligten Leistung ohne Baubewilligungsverfahren und «lediglich im Rahmen einer Bagatelländerungsmeldung» an den Kanton womöglich nicht zulässig ist .