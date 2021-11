Impfaktion im Oberland – Mobile Impfteams sind ab Montag unterwegs Von Boltigen bis Uetendorf: Im Rahmen der Impfoffensive von Bund und Kanton schickt die Spital STS AG ihre mobilen Impfteams direkt in die Gemeinden.

Bequem und einfach zur Corona-Impfung: Die Impfteams der Spital STS AG sind unterwegs in den Gemeinden. Foto: Raphael Moser

Im Rahmen der Impfoffensive des Bundesrats hat die Spital STS AG den Gemeinden in ihrem Versorgungsgebiet angeboten, direkt bei ihnen vor Ort zu impfen. Laut Mitteilung der Spitalgruppe hätten zehn Gemeinden das Angebot dankend angenommen. So werden die Impfteams der Spital STS AG ab nächster Woche an zehn verschiedenen Standorten vertreten sein.

Weitere Runde im Dezember für die Zweitimpfung

Gestartet wird die Aktion am Montag, 8. November, parallel zum Start der nationalen Impfwoche. Den Anfang der Impftour machen die Gemeinden Gsteig und Lauenen, noch in derselben Woche folgen Oberdiessbach sowie Oberhofen, Hilterfingen, Hünibach. Eine Woche später sind die mobilen Impfequipen in den Gemeinden Uetendorf/Uttigen, Boltigen, Gunten, Sigriswil und Heimberg unterwegs. Den Abschluss macht die Gemeinde Lenk. Ab Anfang Dezember werden die Teams für die zweite Impfdosis wieder an denselben Stationen haltmachen.

Ohne Voranmeldung zum Covid-Zertifikat

«Das kostenlose Angebot richtet sich an alle, die sich in Wohnortsnähe schnell und unkompliziert gegen Covid-19 impfen lassen möchten», heisst es in der Mitteilung der STS AG. Eine Voranmeldung sei nicht nötig. Mitzubringen seien einzig eine Identitätskarte oder ein Pass sowie eine Krankenkassenkarte. Eine vorgängige Registrierung auf dem Vacme-Portal wird empfohlen, kann aber auch gleich vor Ort gemacht werden. Verabreicht wird der Impfstoff von Pfizer/Biontech.

«Wer sich doppelt impfen lässt, erhält nach der zweiten Impfung sogleich sein persönliches Covid-Zertifikat und leistet einen wertvollen Beitrag im Kampf gegen die Pandemie: Die Impfung bleibt das effizienteste Mittel für den Ausstieg aus der Krise», schreiben die Verantwortlichen. Weiterhin von Montag bis Freitag geöffnet ist das Impfzentrum im Kultur- und Kongresszentrum Thun.

PD

