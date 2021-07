Bahnpremiere in Zweisimmen – MOB-Züge sind erstmals auf BLS-Gleisen unterwegs Fast 100 Jahre nach der ersten Idee rückte kürzlich der erste Zug der MOB von Zweisimmen Richtung Thunersee vor. Guido Lauper

Der umspurbare Testzug verlässt erstmals den Bahnhof Zweisimmen Richtung Boltigen. Foto: Guido Lauper

«Die durch die Pandemie verzögerten Lieferungen einzelner Komponenten und deren Zusammenbau, vor allem aber die ausbleibenden Touristen, verzögern die auf Mitte 2021 geplante Inbetriebnahme durchgehender Züge vom Genfer- an den Thunersee um weitere eineinhalb Jahre.» Damit begründete MOB-Mediensprecher Jérôme Gachet die Verschiebung auf den Fahrplanwechsel 2022/23.

Also werden die ersten Züge rund 100 Jahre, nachdem 1924 die Vereinigung Golden Pass gegründet wurde, fahren. Dies mit der Idee, zwischen Zweisimmen und Interlaken-Ost eine dritte Schiene ins Normalspurgleis einzubauen. Um damit eine direkte Verbindung vom Genfer- an den Thunersee und via Brünig an den Vierwaldstättersee zu schaffen.