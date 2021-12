Foto-Adventskalender-Tag 12 – Mmh – Fasnachtschüechli Wenn es auf die Festtage zugeht, wird Backen immer wichtiger. Eine stimmungsvolle Reportage aus einer Berner Backstube. René Wüthrich

Für Fasnachtschüechli braucht es ziemlich viel Butter. StAB FN Jost 132

Richtig, es ist nicht die Zeit für Fasnachtschüechli und nicht die richtige Stimmung dafür. Der Sinn steht einem mehr nach anderen Aromen wie Schokolade, Anis, Zimt, Vanille und edlerem Gebäck, nämlich den Weihnachtsguetzli in Form von Sternen, Herzchen oder Spitzbuben. Andererseits gibt es Menschen, die wie ich finden, dass es immer Zeit für Fasnachtschüechli sein müsste. Auch die Supermärkte fragen schon lange nicht mehr nach Stimmungen, sondern versuchen diese lange vor der Zeit selbst zu kreieren. Was sonst soll man von Weihnachtsbiskuits im Oktober halten?

Foto-Adventskalender Infos einblenden Vom 1. bis zum 24. Dezember erscheint jeden Tag eine Fotoserie mit historischen Bildern aus der Stadt und der Region Bern. Alle Beiträge finden Sie hier in einer Übersicht.

Die Fotoreportage, die der Berner Fotograf Carl Jost machte, ist stimmungsvoll und besinnlich, fast weihnächtlich, es gibt Überraschendes zu sehen, und sie ist grandios fotografiert. Das Licht ist zuckersüss. Wir sind im Jahr 1933 zu Gast in der Bäckerei Gfeller-Rindlisbacher und richtig nah bei den Menschen, die dort arbeiten. Die Abläufe scheinen ab und zu noch fast etwas Rituelles an sich zu haben, was leicht passiert, wenn Menschen arbeiten und nicht Maschinen.

Der klebrige Teig. Handgerührt. StAB FN Jost N 133

Da kommt eine spezielle Technik der Männer zum Einsatz.

Die Teigportionen sind bereit. Aus jeder wird ein Küchlein. Hiermit ist die Arbeit der Männer beendet. StAB FN Jost 137

Jetzt übernehmen die Frauen. Es startet eine schwierige Operation: Aus den Teigkugeln müssen hauchdünne Teigfladen entstehen. StAB FN Jost 138

Eine Maschine arbeitet mit und bringt halbwegs flache Fladen hervor, die jedoch noch verfeinert werden. StAB FN Jost 140

Jeder Fladen wird mit grosser persönlicher Sorgfalt bearbeitet. Das ist eine Kunst für sich. StAB FN Jost 142

Das kleine Löchlein im Teig wird dem Genuss wohl nicht schaden können. StAB FN Jost 141

Die Teiglappen kommen nun in die Friture. Hinten verlässt ein fertiges Küchlein das heisse Öl. StAB FN Jost 131

Bereits 1933 waren Fasnachtschüechli offensichtlich sehr beliebt. StAB FN Jost 144

Ab in den Laden und zu den Kunden damit. StAB FN Jost 146

Fehler gefunden?Jetzt melden.