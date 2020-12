Der BSV-Kreisläufer Kaspar Arn wird durch die Abwehrspieler von St. Otmar St. Gallen gestoppt. Gegen die NLA-Topteams unterlagen die Berner meistens. Foto: Marcel Bieri

Das Spiel am Samstag widerspiegelte den Verlauf der ersten Saisonhälfte aus Sicht des BSV Bern ganz gut. Im Auswärtsspiel beim Schweizer Branchenprimus Kadetten Schaffhausen schnupperten die Berner an einer Überraschung. Der Gegner war nicht in Topform, hatte wegen mehrfacher Corona-Quarantäne einen Monat lang kein Meisterschaftsspiel mehr bestritten. Und gewann schliesslich doch. Weil der BSV seine letzte Torchance nicht nutzte, die Kadetten aber schon, gewannen die Nordostschweizer 25:24.

Betrachtet man die 17 NLA-Spiele, die die Berner bis jetzt bestritten haben, fällt die unterschiedliche Bilanz aus den Begegnungen gegen die vor und hinter den Hauptstädtern klassierten Teams auf. Das Team des scheidenden Trainers Aleksandar Stevic leistete sich keine «Abstürze» gegen die drei Tabellenletzten, alle fünf Partien gegen den RTV Basel, Endingen und GC Amicitia Zürich wurden gewonnen.