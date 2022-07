Berner Podcast «Gesprächsstoff» – Audio-Reportage: Wie Magglingen mit dem Ausbau des Sportdorfes hadert Das Sportzentrum will ausbauen, die Gemeinde setzt sich zur Wehr. Eine Sportsoldatin, die Gemeindepräsidentin und die Direktorin vom Bundesamt für Sport erzählen. Sibylle Hartmann

Dort, wo exakt am Tag des Recherchebesuchs in Magglingen die ersten Bagger hätten auffahren sollen, standen auf der grünen Wiese bloss vier Bauprofile. Diese ragten dafür umso höher in den wolkenverhangenen Himmel. 24 Meter, um genau zu sein. Und diese 24 Meter waren es, gegen die sich einige Anwohnende der Gemeinde Leubringen/Magglingen zur Wehr setzten.

Hier soll das neue Unterkunfts- und Ausbildungsgebäude für Sportsoldatinnen und -soldaten entstehen. Das Projekt liegt allerdings aktuell auf Eis. Foto: Barbara Héritier

Und das mit Erfolg. Zumindest zwischenzeitlich. Im letzten halben Jahr ist das geplante Unterkunfts- und Ausbildungsgebäude für Sportsoldatinnen und -soldaten von Behörde zu Behörde weitergereicht worden und schliesslich beim Verteidigungsministerium VBS auf dem Tisch gelandet. Nun muss das ganze Verfahren frisch aufgegleist werden.

Auf Spurensuche in Magglingen haben wir drei Frauen getroffen, die allesamt mit diesem geplanten Turm verbandelt sind: die Fünfkämpferin Anna Jurt, die gerade in Magglingen die Spitzensport-RS absolviert und vom Neubau profitieren könnte, wenn er denn nicht zu lange hinausgeschoben wird; die stellvertretende Direktorin des Bundesamts für Sport, Sandra Felix, die sich nicht sonderlich überrascht zeigt über den Widerstand aus der Bevölkerung; und die Gemeindepräsidentin Madelaine Deckert, die beim Architekturwettbewerb eigentlich ihr Ja zum Neubauprojekt erteilt hatte und nun doch dagegen ist.

Sandra Felix, stv. Direktorin vom Bundesamt für Sport, Fünfkämpferin Anna Jurt und Madelaine Deckert, Gemeindepräsidentin von Leubringen/Magglingen (v.l.) Fotos: Barbara Héritier

Auf dem Rundgang durch das Sportdorf Magglingen und die Gemeinde Evilard haben wir vor allem eines angetroffen: Baustellen, sehr viele Baustellen. Was die Frage aufwirft, warum ausgerechnet dieses eine Bauprojekt für so viel Aufruhr sorgt.

Sibylle Hartmann ist Redaktorin im Ressort Desk/Interaktion und moderiert den Podcast «Gesprächsstoff». Sie hat Medien- und Kommunikationswissenschaften in Fribourg und Schauspiel in Bern studiert. Mehr Infos @sibelhartmann

