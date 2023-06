Langenthal übt Schulterschluss – Mitten im Steuerstreit serviert die Politik ein Ratatouille Kurz vor der zweiten Budgetabstimmung suchen Langenthals Parteien den Draht zum Volk. Die Steuerdebatte soll dabei keine Rolle spielen – und tut es doch. Stephan Künzi

Das Mikrofon ist offen: Langenthals Politikerinnen und Politiker – hier ein Bild aus dem Stadtrat – wollen mit dem Stimmvolk ins Gespräch kommen. Foto: Raphael Moser

Ist es ein Zeichen an die Bevölkerung, doch bitte am übernächsten Wochenende an die Urne zu gehen? Und sich dabei auch zur zweiten Auflage des Langenthaler Budgets 2023 zu äussern, die neben einer Variante mit auch eine Variante ohne Steuererhöhung zur Debatte stellt?