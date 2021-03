Vatter Samen in Köniz – Mitten im Industriegebiet lag einst der Versuchsgarten Die Firma Vatter expandierte von Bern nach Köniz und blieb knapp sechs Jahrzehnte – Rückblick auf die Geschichte einer legendären Samenhandlung. Stephan Künzi

Die alte Lagerhalle mit Silo steht unter Denkmalschutz. Die Anschrift «Vatter Samen» erinnert noch heute an ihren früheren Zweck. Foto: Beat Mathys

Die beginnenden 1930er-Jahre müssen eine gute Zeit gewesen sein für Vatter Samen aus Bern. «In der fabelhaft kurzen Zeit von zehn Wochen», wie die Schrift zum 100-Jahr-Jubiläum der Firma bewundernd festhielt, zog das Unternehmen Anfang 1930 sein neues Geschäftshaus in der oberen Altstadt hoch. Fortan war die Samenhandlung in der «Bäreck» zu finden, dem stattlichen Neubau an der Ecke Spitalgasse/Bärenplatz.

Nur fünf Jahre später folgte der Schritt in die Agglomeration. Für ihr Engros-Lager un den Versuchsgarten hatte die Familie Vatter ein ideal besonntes und von der Bise geschütztes Stück Land gleich gegenüber dem Bahnhof Köniz gefunden. Am Übergang von der Stadt aufs Land: «Nördlich liegt das Gebiet Liebefeld mit weiteren Lagerhäusern und leichten Industrien, südlich öffnet sich das weite Kulturland mit mächtigen alten Bauernhöfen und Hofstatten», schwärmte die «Schweizerische Bauzeitung» damals.