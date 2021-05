Analyse zum BSV Bern – Mittelmass darf nicht der Anspruch sein Der BSV Bern hat eine durchzogene Saison hinter sich. Und sollte seine Ziele nicht aus den Augen verlieren. Reto Pfister

Der BSV Bern mit Captain Tobias Baumgartner (rechts) war den Gegnern in der Saison 2020/21 häufig unterlegen. Foto: Andreas Blatter

Der BSV Bern hat sich im Playoff-Viertelfinal gegen den Meisterschaftsfavoriten aus Schaffhausen nochmals gut gewehrt, es vermieden, in der kürzest möglichen Zeit die Saison beenden zu müssen. Doch es reichte nicht, der Gegner war schliesslich zu stark. Das Handballjahr 2020/21 geht damit aus Sicht der Berner unbefriedigend zu Ende. Keines der beiden Saisonziele ist erreicht worden.

In der Hauptrunde wollte man unter die ersten 4 vorstossen, wie 2018 und 2019 auch. So hätte man es auch verhindern können, bereits im Viertelfinal vor einer so hohen Hürde wie den Kadetten zu stehen. Und auch den Einzug in den Cupfinal in der eigenen Halle verpasste man, im Halbfinal standen wieder die Schaffhauser im Weg. Die Leistung der Berner war aber auch nicht so gut, dass eine Endspielteilnahme verdient gewesen wäre.