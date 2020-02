YB-Verteidiger Jordan Lefort – Mittel aus dem Erste-Hilfe-Kasten Ein Haurucktransfer in der Personalnot? Jordan Lefort füllt eine Lücke bei den Young Boys – doch Veränderung war beim Franzosen nach zehn Jahren beim gleichen Verein schon länger ein Wunsch. Moritz Marthaler

Beeindruckt vom Tempo: Jordan Lefort (rechts) im Spitzenkampf gegen den FC St. Gallen (hier: Jordi Quintillà ) am vergangenen Sonntag. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Für einen Nothelfer kommt er ziemlich entspannt daher. Badelatschen und Bandana, im Mundwinkel hängt ein Birnenstiel. Erst mal ankommen, Jordan Lefort? «Leg los», sagt er nur und lächelt.

Der 26-jährige Franzose war im Winter neben Meschack Elia der einzige Zugang bei den Young Boys, und wirklich viel Anlauf scheint er nicht zu brauchen. Es ist Tag 23 von Lefort in Bern, knapp 20 Tage nach dem Debüt gegen Sion, 90 Minuten in der Innenverteidigung, kein Gegentor, 1:0. Solides Handwerk. «Das war ein guter Einstieg», sagt Lefort.

«Der Zeitpunkt für etwas Neues war kein schlechter.» Jordan Lefort

Ja, es war wieder Not am Mann bei YB. Kaum stand das neue Jahr im Haus und die Rückrunde vor der Tür, verletzte sich Jordan Lotomba, musste sich der bereits angeschlagene Frederik Sörensen am Knie operieren lassen. Die Situation erinnerte an den verflixten Herbst 2019, und gerade in der Defensive waren die Reihen wieder bedrohlich licht, weil mit Akteuren wie Sandro Lauper (jüngst mit der U-21 unterwegs) und Mohamed Camara (im Aufbau) eher später denn früher zu rechnen ist.

Ruhe für den Jungen aus der Banlieue

Das Leihgeschäft mit Leforts Club Amiens hatte sich im Januar innerhalb von zwei Wochen konkretisiert. Das hatte alles ein wenig etwas von Hau und Ruck, dabei sagt Lefort: «Ich wollte weg, ich bin schon lange bei Amiens. Der Zeitpunkt für etwas Neues war kein schlechter.»

2011 stiess der damals 17-Jährige zu Amiens, es war sein erster Club mit Profiperspektive. Mit denselben Aussichten hatte er sich nur ein Jahr zuvor Racing Strasbourg angeschlossen, das für seine Ausbildungsqualitäten in ganz Frankreich bekannt ist. Bis in die erste Mannschaft schaffte es Lefort nie: Im Sommer 2011 ging der Club in Konkurs, den Profistatus war er los, die Fussballschule wurde geschlossen. Weiter ging es in der fünften Liga, bis 2017 hatte sich das Team wieder in die Ligue 1 hochgearbeitet.

So lange wollte Lefort verständlicherweise nicht warten. «Amiens war der ideale Club für mich: familiär, übersichtlich, mit weniger Druck», sagt Lefort, aufgewachsen in der hektischen Pariser Banlieue von Champigny-sur-Marne, wo er in der Jugend gegen Jean-Pierre Nsame antrat. Auf den in Frankreich gross gewordenen Kameruner traf er auch bei Amiens: 2014 kam Nsame leihweise für eine Saison von Angers. Amiens spielte damals noch in der dritten Liga, bis 2018 gelang der Aufstieg in die Ligue 1. Seither halten die Nordfranzosen die Klasse mal mit mehr, mal mit weniger Mühe.

Lefort schwärmt von «seinem» Club. Vom jungen Trainer etwa, dem 36-jährigen Slowenen Luka Elsner, der mit jedem Ersatzspieler vor jeder Partie ein individuelles Gespräch geführt habe. Und im neuen Jahr gab es wieder mehr solche Gespräche für Lefort. Amiens war schlecht in die Saison gestartet, kassierte zu viele Gegentore. Im September stiess der erste neue Verteidiger zum Verein, im Januar kamen zwei neue dazu. Lefort rückte in der Hierarchie nach hinten – schlechte Perspektiven für mehr Einsatzminuten. Auch deshalb folgte der Wechsel nach Bern. «Hier geht es um Titel. Natürlich bin ich da zufrieden.»

Nach dem geglückten Einstand gegen Sion steht für ihn das Spiel in Lugano an (1:2). Das Stadion leer, der Gegner unangenehm, das Terrain tief. Und die Niederlage empfindlich. Lefort erlebt die andere Welt der Super League, seine Leistung ist durchzogen. Viel lieber aber spricht er über die grossen Spiele, hier wie in der Heimat. Seine dritte Partie ist das verrückte 3:3 in St. Gallen, ein paar Tage zuvor verfolgt er das 4:4 von Amiens gegen PSG am Fernsehen. 3:0 liegt Amiens nach 40 Minuten vorne, beim Krösus aus Paris spielen zwar nicht Mbappé oder Neymar, aber immerhin Cavani, Icardi oder Di Maria. Zum Sieg reicht es nicht ganz.

Unangenehmer Gegner, tiefes Terrain, leeres Stadion: Jordan Lefort beim Spiel in Lugano, in der zweiten Welt der Super League. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Im Dezember trat er noch selber gegen den milliardenschweren Serienmeister an, der in der Champions League nach dem 1:2 bei Borussia Dortmund mal wieder mit dem Rücken zur Wand steht. Parc des Princes, 50’000 Zuschauer, PSG in Bestbesetzung. «Als kleine Mannschaft hast du nicht viele Möglichkeiten gegen dieses Team», sagt Lefort. 1:4 geht er mit Amiens unter, Mbappé, Neymar, Icardi, die Prominenz schlägt zu. «Es ist unglaublich schwer, gegen Mbappé zu verteidigen. Du darfst nicht zu viel überlegen, sonst bist du schon zu spät.»

Mit dem Tempo in der Super League kommt Lefort in der Regel besser zurecht. Vergangenen Sonntag gegen das Schweizer Fussballkraftwerk der Stunde aus St. Gallen hatte er zwar phasenweise seine liebe Mühe, beendete den Tag mit einem Eigentor. Aber in der Innenverteidigung kann er mit seiner Erfahrung und dem guten linken Fuss der Nebenmann von Captain Fabian Lustenberger sein – wenn der dann seinerseits von seinem Notfallposten im Mittelfeld zurückkommen kann.

«Er bringt Erfahrung mit, scheut keinen Zweikampf.» YB-Trainer Gerardo Seoane

Die Situation bei YB bleibt leicht angespannt. Gerade die Defensive muss sich nach zuletzt durchzogenen Leistungen neu bewähren. Am Samstag geht es gegen Zürich, Tag 25 für Lefort bei YB, ein volles Stadion, ein auf dem Papier unterlegener Gegner. «Wir sind sehr froh um Jordan. Er bringt Erfahrung mit, scheut keinen Zweikampf», sagt YB-Trainer Gerardo Seoane. «Der Druck ist gut. Ich wusste, was mich hier erwartet», sagt Lefort. Der coole Nothelfer in den Badelatschen, er kann für die Young Boys ein beruhigendes Mittelchen aus dem Erste-Hilfe-Kasten sein.