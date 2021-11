Kantonale Wahlen Bern 2022 – Mitte will zwei zusätzliche Sitze im Grossen Rat Unter dem Slogan «Bürgerliche Politik mit sozialer Verantwortung» steigt die Berner Mitte in den Wahlkampf für die kantonalen Wahlen vom Frühling 2022.

Astrid Bärtschi soll für die Mitte den Berner Regierungsratssitz von Beatrice Simon verteidigen. (Archivbild) KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Die Berner Mitte will bei den kantonalen Wahlen vom Frühling 2022 ihren Regierungssitz verteidigen und zwei zusätzliche Grossratssitze erobern.

Konkret werden 16 Sitze im Kantonsparlament angepeilt, teilte die Partei am Donnerstag mit. Heute verfügt die Mitte-Fraktion über 14 Sitze im Grossen Rat. In der Medienmitteilung zeigte sich Parteipräsident Jan Gnägi erfreut darüber, dass die Mitte in allen Wahlkreisen des Kantons ins Rennen gehen werde.

Für die Regierungsratswahlen nominierte die Partei am Mittwochabend Astrid Bärtschi. Sie soll den freiwerdenden Sitz von Beatrice Simon verteidigen.

Ja zu Pflegeinitiative

Die Mitte fasste zudem die Parolen für die eidgenössischen Abstimmungen. Im Gegensatz zur Mutterpartei, die bei der Pflegeinitiative Stimmenthaltung beschlossen hatte, empfiehlt die Berner Mitte das Volksbegehren zur Annahme. Die Ja-Parole wurde mit 68 zu 49 Stimmen beschlossen.

Bei den übrigen Vorlagen folgt die Kantonalpartei den Parolen der Mitte Schweiz: Ja zum Covid-Gesetz und Nein zur Justizinitiative.

sda/sih

